استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.. تهذيب وقص الأشجار والنخيل بحدائق أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في أثناء اجتماع المجلس التنفيذي، بإزالة التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، فضلًا عن تكثيف الجهود ومواصلة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات الأتربة، بمختلف الشوارع والميادين وبين التجمعات السكنية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك لخلق متنفس حيوى للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن.

جهود الوحدات المحلية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، باستكمال سلسلة الحملات الليلية والصباحية لرصد ورفع الإشغالات والتعديات، حيث تم إيقاف أعمال شدة خشبية بمنطقة أطلس بحى غرب، وأيضًا إيقاف أعمال بناء بدون تراخيص بحى جنوب، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، مع تحرير محاضر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما كثفت الوحدة المحلية أعمال الكنس وتفريع الحاويات ورفع تراكمات القمامة وجرد الأتربة من على الأرصفة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بأحياء غرب وشرق وجنوب، وتمهيد وتجهيز الطرق المؤدية للساحات والمساجد لأداء صلاة العيد، فضلًا عن تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار والنخيل وتجميل الأسوار بالحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة الكورنيش وميدان المحطة، وتم كذلك تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى كركر، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بنطاق حى جنوب، وإزالة 9 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3600 م2، وتم مصادرة مواد البناء.

وجرى تنفيذ هذه الأعمال بإشراف نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمود بهاء، ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء الأحياء وقوات قسم شرطة أول أسوان، وكذا الفنيون والعاملون بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل، بقيادة سيد سعدي، بتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة البلدورات، مع رى وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء بوسط وعلى جانبى الطرق العامة والميادين، خاصة الطريق الرئيسى المؤدى للمطار ومعبدي أبوسمبل.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو، بقيادة شوقي مصطفى، بتنفيذ أعمال النظافة العامة على مدار اليوم بالأحياء السكنية المختلفة وبوسط المدينة.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة محمود عليان، بتنفيذ أعمال النظافة بالطريق الرئيسى، فضلًا عن رى الأشجار بكافة أنحاء المدينة.

وقامت فى نفس الوقت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة، بقص وتهذيب الأشجار والنخيل تمهيدًا لاستقبال المواطنين بعيد الفطر المبارك.

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