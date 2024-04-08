الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبال محافظ أسوان
استقبال محافظ أسوان

قدم وفد من كنيسة الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.


وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه القمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان. 

 

زيارة وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره لزيارة وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة.


وأكد اللواء أشرف عطية، أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات.


فيما أشار الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى أننا نحرص على تبادل التهانى مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة فى الأعياد، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة.

 

ولفت مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى أن كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين.

 

وفي سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الجهود لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، ومواصلة العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية، وخاصة خلال هذه الفترة التى تشهد قرب حلول عيد الفطر المبارك.


وشدد محافظ أسوان، على استمرار أعمال النظافة العامة أمام دور العبادة، وفى الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين العامة لخلق أجواء احتفالية مناسبة أمام المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للإستمتاع بأجازة العيد.


وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية من خلال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتنظيف أشجار النخيل، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وتفريغ صناديق القمامة والحاويات أولًا بأول. 

محافظ أسوان وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك عيد الفطر المبارك مطران إيبارشية طيبة التهنئة

مواد متعلقة

الانتهاء من توزيع 24 ألف كيلو لحوم و7 آلاف كرتونة رمضان بقرى أسوان

أول واعظة دينية بأسوان.. رحلة "الحاجة ليلى" في التطوع والدروس الدينية لنشر الدين الوسطي

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم مقطورة قصب وسيارة شمال أسوان

محافظ أسوان: تهيئة الطرق المؤدية لـ850 مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد

محافظ أسوان يضع حجر أساس مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي

بـ4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان: سيارات إسعاف جديدة لتوزيعها بقرى "حياة كريمة"

مقتل شخص وإصابة 3 خلال مشاجرة بالأسلحة فى قرية شمال أسوان

"أم دهب" تفتح منزلها لصناعة كحك وبسكويت العيد: الفرحة مبتتعوضش (بث مباشر)

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

خلاف على الأجرة تنتهي ببركة دماء وشهيد شهامة بمنشأة ناصر.. التفاصيل الكاملة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

فريق كامل يغيب عن الأهلى فى مباراته أمام إنبى بدورى نايل

التهمت الكافيهات.. المعاينة الأولية وراء حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

الإفتاء تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح