وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدم وفد من كنيسة الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه القمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان.

زيارة وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره لزيارة وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة.



وأكد اللواء أشرف عطية، أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات.



فيما أشار الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى أننا نحرص على تبادل التهانى مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة فى الأعياد، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة.

ولفت مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى أن كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين.

وفي سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الجهود لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، ومواصلة العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية، وخاصة خلال هذه الفترة التى تشهد قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وشدد محافظ أسوان، على استمرار أعمال النظافة العامة أمام دور العبادة، وفى الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين العامة لخلق أجواء احتفالية مناسبة أمام المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للإستمتاع بأجازة العيد.



وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية من خلال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتنظيف أشجار النخيل، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وتفريغ صناديق القمامة والحاويات أولًا بأول.