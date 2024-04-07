الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم مقطورة قصب وسيارة شمال أسوان

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومقطورة نقل محصول قصب السكر، بقرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد. 

وأسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل حول الواقعة 
تلقي مركز شرطة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومقطورة نقل محصول قصب السكر، وتحديدًا عند قرية الرغامة غرب التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 8 أشخاص.

وعلى الفور؛ تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كان قد تفقد سيارات الإسعاف الجديدة التى تم توريدها ووصولها للمحافظة بواقع 6 سيارات بتكلفة 4 ملايين جنيه، ليتم توزيعها على وحدات هيئة الإسعاف المصرية التى تم إنشاؤها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بإجمالى 20 وحدة، ولتضاف بذلك إلى أسطول الإسعاف على مستوى المحافظة، الذى وصل إلى 125 سيارة حتى الآن.

وذلك استكمالًا لسلسلة الإنجازات المتتالية التى تحققها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة". 

وأثناء تفقده لمكونات سيارات الإسعاف الجديدة برفقة الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أكد اللواء أشرف عطية أن الفترة الحالية يشهد فيها مواطنو المحافظة جنى ثمار مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بهذه المبادرة الإنسانية.


ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تتم زيادة وتيرة الأعمال بالمشروعات المختلفة بكل قطاعات العمل العام للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، خاصة أن القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية لينعم مواطنو أسوان بالعوائد الإيجابية غير المسبوقة منها فى ظل ملحمة الأعمال التى تنفذ بها لتصبح متكاملة المرافق والخدمات المتنوعة بجودة عالية.

حادث مقطورة قصب السكر إصابة 8 أشخاص قرية الرغامة غرب أسوان

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