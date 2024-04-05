إصابة 11 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

أصيب 11 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل السياحي جنوب أسوان، مساء اليوم الجمعة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حول الواقعة

تعود التفاصيل عندما تلقى مرفق عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل السياحي وتحديدا عند الكيلو 110.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث، وذلك لتسيير الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.