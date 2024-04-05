الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تسهل حياة 48 ألف نسمة فى 6 قرى بأسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في التنفيذ، وذلك لضمان الانتهاء من كل المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، قامت وحدة "حياة كريمة" بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد 23 مشروعا بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو، لخدمة 48 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

وأضاف "عبدالشافي" أنه تم الانتهاء من 15 مشروعا بنسبة 100%، وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ووحدات الإطفاء والإسعاف وطب الأسرة وأيضًا محطة القطار، بجانب مشروع إنشاء 17 من العمارات السكنية "سكن كريم" بإجمالى 136 وحدة ملحقة بحظيرة للمواشى والطيور، بالإضافة إلى مشروعات تطوير 7 مدارس و2 مركز شباب، وتبطين عدد 2 من الترع، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب.

وأكد السكرتير العام المساعد أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولًا بأول، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر، كان قد واصل اللواء أشرف عطية جولاته الميدانية الصباحية بتفقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية بوسط المدينة.

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
محافظ أسوان مشروعات حياة كريمه قروى سلوا معدلات الإنجاز

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