غرق شخص خلال محاولة غلق المياه في ترعة بشمال أسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة غرقًا فى ترعه بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بلفظ شخص انفاس الأخيرة بعد نزوله فى ترعة بقرية السلايمة التابعة لدائرة المركز، وذلك لعدم إجادته السباحة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراء غرق شخص بعد نزوله فى ترعة.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الشخص يدعى "أحمد غانم محمد، يبلغ من العمر 54 عامًا، ونزل إلى الترعة لسد مياة الزراعه وغلقها، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا بعدها لعدم ايجادته للسباحه، وتم اتخاذ اللازم ونقل الجثة لمشرحة إدفو العمومية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.