إقبال هائل على أسواق أسوان لشراء ملابس العيد: "ربنا مايقطعلنا عادة"

أيام قليلة ويحل علينا عيد الفطر، واستعدادًا لاستقباله شهدت أسواق أسوان توافد هائل للأهالي لشراء الملابس والمستلزمات المتنوعة سواء من المأكولات أو الحلويات احتفالًا بالعيد.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لتوافد الهائل للأهالى علي سوق الشواربى أحد الأسواق الكبرى فى أسوان، لشراء ملابس ومستلزمات العيد.

يفضل عدد قليل من الأهالي شراء احتياجاتهم خلال وقت الصيام، لكن بعد ساعات الافطار يبدء توافد كثيف الأهالى علي سوق الشواربى بشكل تدريجي، إلا أنه عند مرور وقت صلاة التراويح يصبح السوق مكتمل العدد من الأهالي لشراء كل ما يلزمهم للاستعداد لعيد الفطر المبارك، ويستمر هذا الوضع حتي ساعات وقت السحور.

توافد كبير للأهالي لشراء الملابس فى أسواق أسوان

ونظرًا لموقع سوق الشوربي وسط أسوان، واحتوائه على محال تجارية التي يستهدفها الأهالي لشراء مستلزماتهم المتنوعة استعدادًا لعيد الفطر فهو يكون مقصدًا لجميع الأهالي حتي المقيمين بالمراكز علي مستوي المحافظة يتوافدوا إليه للشراء.

وحظيت المحال التجارية لبيع الملابس بمختلف أنواعها، بجانب والاحذية والحقائب، بالسوق بنسبة أقبال هائلة من الأهالي بأعتبارها عادة محببة للجميع شراء الملابس الجديدة والاطقم الكاملة والعبايات احتفالًا لاستقبال عيد الفطر.

ولم يكن الإقبال لشراء ملابس وأطقم العيد يقتصر على سوق الشواربى فقط، بل أن كان هناك توافد هائل للأهالي علي الشراء مستلزماتهم من المولات، بجانب المعارض التي تختلف اسعارها وتعتبر مخفضة مقارنة بالأماكن سالفة الذكر، حيث إن المواطنين تحدد أماكن شراء احتياجات العيد علي حسب الوضع المالى الخاص بهم.

مع تجولنا داخل السوق، نجد أن هناك توافد للأهالي علي شراء الأدوات المنزلية الخاصة بصنع مخبوزات العيد المتنوعة والتي من أبرزها الكعك والبسكويت، وغيرها، سواء بالمحال أو البائعين المفترشين فى وسط السوق.

تقول إحدى سيدات أسوان، لـ"الدستور" إنها اعتادت علي شراء ملابس العيد لأبنائها حتى مع اختلاف اسعارها خلال هذا العام إلا انها تعد عادة وفرحة للابناء شراء الملابس الجديدة لاستقبال العيد.

وأوضحت أنها تفضل التجول داخل السوق تحديدًا بعد صلاة التروايح لتحسن الطقس بشكل أكبر ويكون مر وقت الصيام وتستطيع تناول المشروبات خلال التجول داخل السوق لتحمل مشقة البحث عن المستلزمات مع ازدحام الأهالي.

بينما قالت أخرى، إن هناك توافد كبير علي المعارض نظرًا انها توفر بعض الملابس بأسعار تختلف عن الأسواق وهناك بعض الأهالي تكون هي مقصدهم لشراء كل ما يحتاجونه للعيد سواء ملابس وأطقم العيد أو أحذية، وغيرها لشرؤها للصغار والكبار احتفالا بعيد الفطر.

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فى السياق، قالت أيمان محمد، أحدى فتيات أسوان، لـ"الدستور" إنها تحرص علي شراء ملابسها عبر "الاون لاين" من الصفحات المتاحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أن يكون هناك فارق سعر بينها وبين المعروض في الأسواق وفي نفس الوقت الخامات جيدة، ولكنها تفضل النزول للسوق لاستكمال ما ينقصها من مستلزمات التي من ابرزها انواع معينه من الطرح، والاحذية والشنط وأدوات التجميل نظرًا لانها مستلزمات لابد من معاينتها قبل الشراء وتفضل شرؤها من أماكن محددة.

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