الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"عطية" يستقبل السفير الفرنسى ويستعرضان فرص الاستثمار بمحافظة أسوان

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سفير دولة فرنسا الصديقة بمصر إيريك شوفالييه، بمرافقة كليمنس فيدال. 

وبحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى. 

تفاصيل حول لقاء محافظ أسوان 

استعرض محافظ أسوان المقومات الاستثمارية والسياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، أكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. 

وأشار محافظ أسوان، إلى تطلع أسوان للاستمرار فى زيادة معدلات حركة السياحة الفرنسية فى ظل توافر المقومات السياحية والأثرية، وتنوع الأنماط والمنتج السياحى للاستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية التى تتفرد بها عروس المشاتى، فضلًا عن إقامة تؤامة بين أسوان وإحدى المدن الفرنسية لزيادة أوجه التعاون المثمر فى كافة المجالات. 

فيما قدم السفير الفرنسى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة وحسن الإستقبال، معربًا عن سعادته لزيارة أسوان والمشروعات الكبرى بها مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، وأيضًا المشروعات المتنوعة لدعم ريادة الأعمال للسيدات الأسوانيات ضمن خطة الإئتمان المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" إلى وكالة "MSMEDA" بواسطة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن زيارة طلاب مدرسة أسوان التجريبية الثانوية بنات ضمن مشروع   TREFLE لدعم تدريس اللغة الفرنسية فى مصر عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الفرنسى الدروع والهدايا تعبيرًا عن ترحيب علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر وفرنسا. 

جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى
جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى
جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى
جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى
جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى
جانب من لقاء محافظ أسوان والسفير الفرنسى
محافظ أسوان سفير دولة فرنسا المقومات الإستثمارية المقومات السياحية الحركة السياحية

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