الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة أسوان تنفي صحة إعلانات وظائف التعاقد بالتأمين الشامل

محافظة أسوان
محافظة أسوان

نفت محافظة أسوان، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن وظائف بالتعاقد بهيئة التأمين الصحي الشامل في أسوان، مؤكدة أن هذا الإعلان غير صحيح.

وأوضحت المحافظة، أنه لا يوجد أي إعلانات عن وظائف بالتعاقد في الوقت الحالي، وعند ورود أي أخبار عن وظائف جديدة بالتأمين الصحي الشامل، سيكون عن طريق صفحة التأمين الأصلية وسيتم إعلانها رسميًا وإخطار الجميع.

وشددت محافظة أسوان، على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المزيفة الخاصة بالوظائف بالتعاقد. 

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