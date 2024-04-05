ارتفاع الحصيلة النهائية فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان لـ 15 مصاب

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل السياحي جنوب أسوان، مساء اليوم الجمعة، ليصل حصيلة المصابين النهائية بالحادث إلي15 مصاب بدلًا من 11.

بيانات المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وتوصلت "الدستور " إلى أسماء المصابين الـ15 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وهم كلًا من: محمد كرم الرواي، عمره 20 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وطه سيد محمد سيد، عمره 41 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد دياب خيري، عمره 18 سنة، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس، ووالده دياب خيري عبدالراضى، 44 سنة، وحالته غيبوبة، وعبدالعال علي حمدون، 38 سنة، وإصابته كدمات بالظهر والرأس والرقبة، وممدوح فيصل قرني، عمره 18 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، ومؤمن سيد محمد، عمره 13 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.



كما أصيب وائل إبراهيم علي، عمره 36 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد السعودي عبود، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، ياسر نجيب محمد، عمره 38 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد ابوالسعود عبد المعبود، عمره 34 سنة، وإصابته كدمات ووسحجات بالجسم، وعلاء الدين أحمد محمد، عمره 28 سنة، وإصابته كدمات بالصدر وسحجات بالجسم.

وأصيب أيضًا إثر الحادث: فرغلي علي حمدي، عمره 27 سنة، وإصابته جرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شيبه حسن، عمره 34 سنة، وإصابته كسر بالقدم اليمني، وفيصل قني عبدالرحيم، عمره 48 سنة، وإصابته كدمات ووسحجات بالجسم.



وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الأسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة واجراء الفحوصات الطبية لهما.