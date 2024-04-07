بـ4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان: سيارات إسعاف جديدة لتوزيعها بقرى "حياة كريمة"

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سيارات الإسعاف الجديدة التى تم توريدها ووصولها للمحافظة بواقع 6 سيارات بتكلفة 4 ملايين جنيه، ليتم توزيعها على وحدات هيئة الإسعاف المصرية التى تم إنشاؤها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بإجمالى 20 وحدة، ولتضاف بذلك إلى أسطول الإسعاف على مستوى المحافظة، الذى وصل إلى 125 سيارة حتى الآن.

وذلك استكمالًا لسلسلة الإنجازات المتتالية التى تحققها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأثناء تفقده لمكونات سيارات الإسعاف الجديدة برفقة الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، أكد اللواء أشرف عطية أن الفترة الحالية يشهد فيها مواطنو المحافظة جنى ثمار مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بهذه المبادرة الإنسانية.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تتم زيادة وتيرة الأعمال بالمشروعات المختلفة بكل قطاعات العمل العام للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، خاصة أن القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية لينعم مواطنو أسوان بالعوائد الإيجابية غير المسبوقة منها فى ظل ملحمة الأعمال التى تنفذ بها لتصبح متكاملة المرافق والخدمات المتنوعة بجودة عالية.

تفقد محافظ أسوان

تفقد محافظ أسوان

تفقد محافظ أسوان