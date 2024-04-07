محافظ أسوان يضع حجر أساس مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي.



جاء ذلك وفقًا للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

رافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس عبدالهادي عبداللطيف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وفيصل نعيم مدير التعليم العام، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وضع حجر الأساس لمشروع انشاء مجمع مدارس الأحمدية

وأثناء وضعه لحجر الأساس، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم استثمار هذه المساحة التي تصل إلى 4690 م2، وتخصيصها لإنشاء هذا الصرح التعليمى الكبير لتحقيق الإستفادة المثلى منها، وتحويل هذا المكان لموقع تعليمى متميز ليصبح بانوراما وواجهة حضارية بعد أن كان بؤرة للتلوث والقمامة حيث يتكلف إنشاء مجمع مدارس الأحمدية 45.5 مليون جنيه.



وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة الإنتهاء من إنشاء مجمع المدارس طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد له، ولاسيما أنه سوف يستوعب 1730 طالب وطالبة داخل 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية، ومخطط إنشاء مدرسة للثانوية العامة بالمجمع وذلك لإستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر، كما سيتم إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم بمدخل مستقل.

وكلف أشرف عطية بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختصة والـ GIS للتعرف على شبكات المرافق المختلفة فى مواقع المنشآت الجديدة، مع الإهتمام باللاندسكيب، ووضع الألعاب الترفيهية لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب، فضلًا عن أماكن إنتظار للسيارات، لافتًا إلى أنه يتم التركيز عند إنشاء المدارس الجديدة على زيادة المسطحات الخضراء لتكون هذه المدارس صروح جمالية بشكل راقى تحفز أبنائنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي.

وضع حجر الأساس

وضع حجر الأساس

وضع حجر الأساس