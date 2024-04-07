الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يضع حجر أساس مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي.


جاء ذلك وفقًا للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

رافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس عبدالهادي عبداللطيف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وفيصل نعيم مدير التعليم العام، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وضع حجر الأساس لمشروع انشاء مجمع مدارس الأحمدية 

وأثناء وضعه لحجر الأساس، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم استثمار هذه المساحة التي تصل إلى 4690 م2، وتخصيصها لإنشاء هذا الصرح التعليمى الكبير لتحقيق الإستفادة المثلى منها، وتحويل هذا المكان لموقع تعليمى متميز ليصبح بانوراما وواجهة حضارية بعد أن كان بؤرة للتلوث والقمامة حيث يتكلف إنشاء مجمع مدارس الأحمدية 45.5 مليون جنيه.


وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة الإنتهاء من إنشاء مجمع المدارس طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد له، ولاسيما أنه سوف يستوعب 1730 طالب وطالبة داخل 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية، ومخطط إنشاء مدرسة للثانوية العامة بالمجمع وذلك لإستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر، كما سيتم إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم بمدخل مستقل.

وكلف أشرف عطية بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختصة والـ GIS للتعرف على شبكات المرافق المختلفة فى مواقع المنشآت الجديدة، مع الإهتمام باللاندسكيب، ووضع الألعاب الترفيهية لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب، فضلًا عن أماكن إنتظار للسيارات، لافتًا إلى أنه يتم التركيز عند إنشاء المدارس الجديدة على زيادة المسطحات الخضراء لتكون هذه المدارس صروح جمالية بشكل راقى تحفز أبنائنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي.

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
محافظ أسوان وضع حجر الأساس مشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية زيادة الصروح التعليمية

مواد متعلقة

بـ4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان: سيارات إسعاف جديدة لتوزيعها بقرى "حياة كريمة"

مقتل شخص وإصابة 3 خلال مشاجرة بالأسلحة فى قرية شمال أسوان

"أم دهب" تفتح منزلها لصناعة كحك وبسكويت العيد: الفرحة مبتتعوضش (بث مباشر)

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات.. استعدادات أسوان لعيد الفطر المبارك (صور)

ارتفاع الحصيلة النهائية فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان لـ15 مصابًا

إصابة 11 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

محافظة أسوان تنفي صحة إعلانات وظائف التعاقد بالتأمين الشامل

"حياة كريمة" تسهل حياة 48 ألف نسمة فى 6 قرى بأسوان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

نتنياهو: الثمن الذى دفعناه فى الحرب على غزة كان مؤلمًا

غرق طفلة في الرياح البحيري بالجيزة وانتشال جثتها بعد 48 ساعة (صورة)

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل