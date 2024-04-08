الانتهاء من توزيع 24 ألف كيلو لحوم و7 آلاف كرتونة رمضان بقرى أسوان

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى فى أسوان، على انتهاء جمعية الأورمان داخل المحافظة من توزيع عدد 24 ألف كيلو لحوم و7 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

توزيع كراتين ولحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة أسوان بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالي والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم من أبناء محافظة أسوان وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.