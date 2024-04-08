محافظ أسوان يطمئن على جاهزية المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر

اطمأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على جاهزية المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك، والاستعداد الجيد والمتميز لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام مواطنى المحافظة للاستمتاع بأيام العيد، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد عز المشرف على المركز.

محافظ أسوان يشدد على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود

وأثناء متابعة ونقل الحدث لاسلكيًا من داخل المركز عبر أجهزته الحديثة والمتطورة بواسطة رؤساء المدن ونوابهم، شدد محافظ أسوان على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود، ومواصلة العمل ليل نهار بجميع المناطق والأحياء السكنية، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، وتنفيذ أعمال تهذيب وقص وتقليم الأشجار والمسطحات الخضراء بها، وصيانة دورات المياه لإضفاء اللمسات الحضارية أمام مواطنى المحافظة وزائريها للاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط البانوراما الجمالية التى تشهدها مختلف المدن والمراكز.

ووجه محافظ أسوان، أن يتم تكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الاحتفالات، وهو الذى يتكامل مع رفع كفاءة وتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة، وأيضًا للمساجد بواقع 800 مسجد.

توافر السلع الغذائية

وكلف أشرف عطية، بأن يتكامل مع ذلك باستمرار المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية، والمرور على الأسواق والمخابز، والاطمئنان على إنتظام عمل المعارض لسد احتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية لتحقيق أقصى سيولة بالشوارع والميادين وعدم حدوث أى تكدس، فضلًا عن جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، ورفع درجة الإستعداد القصوى بها للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.