إطلاق وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المسلة التخصصي، التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات الصعيد.

وقال الدكتور أبو المجد أبو الوفا، مدير مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إنه تم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان، وبدأ تشغيلها حيث أجرى الفريق الطبي بقسم المناظير عدد 6 حالات منظار علوي في أول أيام التشغيل، وتنوعت الحالات بين التهابات المعدة وزوائد بالاثنى عشر وتقرحات بالمعدة والاثنى عشر.

أضاف "أبو المجد" أن عمليات مناظير الجهاز الهضمي تعتبر من أهم التقنيات الطبية المتقدمة. التي تسمح للأطباء بالتشخيص والعلاج بشكل دقيق وغير جراحي.

فيما أكد أشرف حماد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، أن إطلاق قسم المناظير في مستشفى المسلة يمثل خطوة هامة نحو تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى في المنطقة. يتم تقديم هذه الخدمات باستخدام أحدث التقنيات وبأيدي أمهر الأطباء والاستشاريين.

وأشار "أشرف حماد" إلى أن مستشفى المسلة التخصصي بأسوان (حميات أسوان سابقا) مقامة على مساحة بإجمالي 2800 متر مربع، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، أبرزها لعلاج أمراض "الباطنة، الأطفال، الجهاز الهضمي والكبد، جراحة الفم والأسنان، الغسيل الكُلوي، مناظير الجهاز الهضمي"، وهي أحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، والبالغ عددها 4 مستشفيات، بالإضافة لـ 76 وحدة طب أسرة ومركز طبي.

وفي سياق آخر، كانت أعلنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان عن نجاح اعتماد مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان في اجتياز معايير GAHAR القومية والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة ثلاث سنوات، والتي تُعد أول منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان تحصل على الاعتماد النهائي.

وأفاد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بأن إجمالي منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميا بمحافظة أسوان بلغ عددها 40 منشآة صحية تم تسجيلها طبقا للمعايير القومية GAHAR، وتشمل3 مستشفيات، 37 وحدة طب أسرة ومركز طبي، وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.