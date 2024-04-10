الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسوان يوزيع "عيدية" وهدايا وألعاب على الأطفال بعد صلاة العيد

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وسط ابتهالات التكبير للمصلين من المواطنين، أدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية، بحضور اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، فضلًا عن القيادات العسكرية والبرلمانيّة والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية.

محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الاستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين، والاستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين، وتم كذلك تخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجانًا في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للمواطنين، والتقاط الصور التذكارية معهم، ومع الأطفال الصغار، مع توزيع  العيدية والهدايا والألعاب لإدخالالبهجة عليهم، هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها. 

 

 

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محافظ أسوان صلاة العيد مسجد بدر الطابية مدير أمن أسوان العيدية

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