محافظ أسوان يوجه بتكثيف السرفيس وأتوبيسات النقل الداخلي مجانًا لكبار السن

استعدادات جارية لاستقبال عيد الفطر المبارك في محافظة أسوان، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء ومشقة الحركة على المواطنين خاصة قبل وأثناء وبعد أداء صلاة العيد والتنزه في الحدائق والأماكن العامة الترفيهية.

تكثيف سيارات السرفيس سواء من الميكروباص أو أتوبيسات النقل



ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لتكثيف سيارات السرفيس سواء من الميكروباص أو أتوبيسات النقل الداخلي على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين والأسر لأداء صلاة العيد ولاسيما على طرق كورنيش النيل والسادات والسيل والمحمودية بمدينة أسوان.



وكلف محافظ أسوان بتخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلي لنقل المواطنين مجانًا في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالي.

وفى السياق، تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الأوقاف لتكثيف تواجد ضباط وأفراد المرور مع وضع حواجز ومصدات مرورية تفصل بين الأماكن المخصصة للسيدات وأخرى للرجال، خاصة في المسجد الجامع وساحة الصالحين التي تأتى ضمن 50 ساحة مفتوحة، بالإضافة إلى 800 مسجد تم تخصيصهم لصلاة عيد الفطر المبارك موزعين بجميع المراكز والمدن.