السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

وداعًا لكيلوهات العيد.. نصائح لرحلة غذائية صحية بعد انتهاء الإجازات

الرياضة
الرياضة

مع اقتراب انتهاء الإجازات، يبدأ الكثير من الناس بالقلق من الوزن الزائد الذي اكتسبوه خلال فترة الاسترخاء والاحتفالات، ولكن لا داعي للخوف، فهذه ليست نهاية العالم.

مع اتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك العودة إلى نظام غذائي صحي واستعادة رشاقتك دون حرمان أو تعب.

الدستور تقدم لكم بعض النصائح لبدء رحلة غذائية صحية بعد العيد، واستعادة رشاقتكم وصحتكم.

وداعًا لعادات العيد

تخلص من بقايا الطعام: ودع بقايا الحلويات والمأكولات الدسمة التي تراكمت من أيام العيد، وتجنب إغراء نفسك بتناولها.

الابتعاد عن عادات التسوق: قلل من زياراتك للسوبر ماركت، خاصة في الأيام الأولى بعد العيد، لتجنب شراء الوجبات السريعة والحلويات.

مرحبًا بنظام غذائي صحي

العودة تدريجيًا: لا تجبر نفسك على اتباع نظام غذائي قاس بعد الإفراط في الطعام، ابدأ ببعض التغييرات البسيطة، مثل تقليل كمية الطعام في كل وجبة، وإضافة المزيد من الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي.

التركيز على العناصر الغذائية الأساسية: احرص على تناول وجبات غنية بالبروتين والألياف، والتي تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، مثل البيض، والدجاج، والسمك، والبقوليات، والحبوب الكاملة.

شرب الماء بكثرة: احرص على شرب الماء بانتظام، فهو يساعد على الشعور بالشبع، ويساعد على طرد السموم من الجسم.

الرياضة مفتاح النشاط والصحة

ابدأ روتينًا رياضيًا: خصص 30 دقيقة على الأقل لممارسة الرياضة يوميًا، اختر الأنشطة التي تستمتع بها، مثل المشي، أو الجري، أو ركوب الدراجات.

النشاط البدني في المنزل: إذا لم تتمكن من الذهاب إلى النادي الرياضي، فيمكنك ممارسة بعض التمارين في المنزل، مثل تمارين اليوغا، أو تمارين البطن.

نصائح إضافية لرحلة ناجحة

تناول الطعام بانتظام: لا تفوت أي وجبة، وتناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية.

النوم الكافي: احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، فالنوم يساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع.

التحكم في التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا، أو التأمل، للتحكم في التوتر، فهو أحد العوامل التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

الدعم النفسي: اطلب الدعم من العائلة والأصدقاء، أو انضم إلى مجموعات الدعم للمساعدة في الحفاظ على دافعيتك.

عادات العيد عادات التسوق العناصر الغذائية شرب الماء الرياضة طرد السموم من الجسم نصائح إضافية التحكم في التوتر

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