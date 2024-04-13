نصائح لتنظيم النوم بعد شهر رمضان 2024.. طريقة مذهلة للنوم

نصائح لتنظيم النوم بعد شهر رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين حيث يعانون من أرق شديد عقب شهر رمضان المبارك حيث يترك الشهر الفضيل تغييرات في الساعة البيولوجية لاغلب الصائمين، بسبب تناول السحور وقيام الليل، وبعد انتهاء الشهر الكريم يعاني البعض من مشاكل النوم واضطراباته ويعاني الكثيرون من الأرق واضطرابات النوم بسبب تغير الساعة البيولوجية خلال شهر الصوم، لكن الأطباء والباحثين وجدوا الحل.

نصائح لتنظيم النوم بعد شهر رمضان 2024

نعرض للقراء من خلال هذا التقرير نصائح لتنظيم النوم بعد شهر رمضان 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

1- التعرض لضوء الشمس بعد الاستيقاظ

ينصح الخبراء والباحثون بضرورة التعرض لضوء الشمس بعد الاستيقاظ مباشرة، إذ يعد ضوء الشمس أحد المحددات الرئيسية للساعة البيولوجية.

2- تجنب ضوء الشاشات

استغل إجازة العيد الطويلة، وحافظ على هدنة مع الشاشات اللوحية وشاشات الكمبيوتر، ومن شأن هذا أن يحسن قدرتك على النوم.

3- تحديد وقت للنوم

بعد انتهاء شهر رمضان، يجب عليك التوجه إلى سريرك، والاستلقاء للنوم، سواء كنت تشعر بالنعاس أو لا، وتكرار هذا الأمر سيحدث الفارق بسرعة، يبدأ بإرخاء عضلات الجبهة والعينين والخدين والفك، مع التركيز على التنفس، حيث يكون بطريقة عميقة وبطيئة، ثم التأكد أن الكتفين غير متوترين، حيث يتم إنزالهما إلى أدنى مستوى ممكن مع الحفاظ على الذراعين إلى الجانبين.

طريقة مذهلة للنوم بعد رمضان 2024

ويمكن النوم من خلال النصائح التالية:-

1- تهيئة بيئة النوم

يفضل دائمًا تهيئة بيئة النوم، بحيث تكون مريحة وغير مثيرة للتفكير، ويمكن تحقيق ذلك بالتركيز على أن تكون غرفة النوم مظلمة وهادئة.

2-ممنوع الرياضة والكافيين

قبل ساعات من الخلود إلى النوم، يفضل عدم ممارسة أي تمارين رياضية، كما يفضل تجنب مشروبات الطاقة والكافيين، والأفضل تناول حليب دافئ أو أعشاب مهدئة بمجرد أن يسترخي الجسم، حان الوقت لتصفية الذهن من أي ضغوط يمكن القيام بذلك عن طريق التفكير في سيناريو هادئ، مثل الاستلقاء في زورق في بحيرة هادئة أو الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة مظلمة.

3-تحديد وقت للنوم

بعد انتهاء شهر رمضان، يجب عليك التوجه إلى مضجعك، والاستلقاء للنوم، سواء كنت تشعر بالنعاس أو لا، وتكرار هذا الأمر سيحدث الفارق بسرعة.

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