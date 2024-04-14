الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

مرتبات
مرتبات

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مع مرور منتصف الشهر بالفعل واستعداد العاملين في الدولة لصرف مرتبات الشهر الجديد بعد صدور الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية. 

ننشر في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لمواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يبدأ صرف مرتبات أبريل من الأحد 21 أبريل 2024 ويستمر الاثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 أبريل والأربعاء 24 أبريل ثم أخيرا الخميس 25 أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات أبريل 2024

وزير الأوقاف: مرتبات الأئمة من أعلى المؤهلات وتزيد عن 9000 جنيه

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة 2024 

 

من مارس الماضي تم صرف زيادة المرتبات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن أعباء المواطنين، حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات لـ 6000 جنيه للدرجة السادسة، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 لـ 1200 جنيه وفق الدرجة الوظيفية. 

 

مرتبات العاملين في الدولة بعد الزيادة كالتالي: 

 

مرتبات شهر أبريل 2024  للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها هو 6000 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية  الخامسة وما يعادلها هو 6500 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها هو 7000 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية  الثالثة وما يعادلها هو 7500 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها هو 8000 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة  الوظيفية  الأولى أو ما يعادلها هو 8200 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 لدرجة المدير العام أو ما يعادلها هو 9200 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية  العالية أو ما يعادلها هو 10200 جنيه 

 

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها هو 12.200 جنيه 

 

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

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موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

مواعيد صرف مرتبات مرتبات شهر أبريل 2024 صرف مرتبات شهر ابريل 2024 شهر أبريل 2024 مرتبات العاملين بعد الزيادة 2024

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