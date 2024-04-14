ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مع مرور منتصف الشهر بالفعل واستعداد العاملين في الدولة لصرف مرتبات الشهر الجديد بعد صدور الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لمواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يبدأ صرف مرتبات أبريل من الأحد 21 أبريل 2024 ويستمر الاثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 أبريل والأربعاء 24 أبريل ثم أخيرا الخميس 25 أبريل 2024.

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة 2024

من مارس الماضي تم صرف زيادة المرتبات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن أعباء المواطنين، حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات لـ 6000 جنيه للدرجة السادسة، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 لـ 1200 جنيه وفق الدرجة الوظيفية.

مرتبات العاملين في الدولة بعد الزيادة كالتالي:

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها هو 6000 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها هو 6500 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها هو 7000 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها هو 7500 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها هو 8000 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها هو 8200 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 لدرجة المدير العام أو ما يعادلها هو 9200 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها هو 10200 جنيه

مرتبات شهر أبريل 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها هو 12.200 جنيه