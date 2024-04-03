الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

مواعيد صرف مرتبات
مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 والشهر الثاني من حيث صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، وتم تطبيقها من مارس الماضي. 

نوضح في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وفق الجدول الدوري الصادر عن وزارة المالية لمواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة. 

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

يتم صرف المستحقات المتأخرة للعاملين قبل عيد الفطر المبارك 2024، حيث يتم صرفها يوم الخميس 4 أبريل 2024 والأحد 7 أبريل والإثنين 8 أبريل 2024، وذلك قبل موعد الفطر المبارك والمحدد موعده فلكيًا الأربعاء 10 أبريل 2024. 

اما مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 يكون بداية من الأحد 21 أبريل والإثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 أبريل 2024، ويكون صرف المرتبات من المنافذ المعتادة التي يتم الصرف منها. 

قبل عيد الفطر 2024.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024... مع الزيادة الجديدة

مرتبات أبريل 2024 

يتم صرف مرتبات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وهي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، حيث تم تطبيق حد أدنى جديد للأجور وهو 6000 جنيه، وزيادة الدرجات الوظيفية المختلفة بحد أدنى من 1000 لـ 1200 جنيه. 

جدول مرتبات أبريل 2024 

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها 6500 جنيه.

مرتبات أبريل 2024  للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها 6000 جنيه.

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حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2024

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

صرف مرتبات شهر ابريل 2024 جدول مرتبات أبريل 2024 مرتبات أبريل 2024 عيد الفطر المبارك 2024 مرتبات شهر أبريل 2024

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