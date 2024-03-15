مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024... مع الزيادة الجديدة

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية علي محركات بحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك المقرر له فلكيا يوم 10 ابريل المقبل.

ويتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف المرتبات لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك ووقفة العيد.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024.

مواعيد صرف مرتبات أبريل ٢٠٢٤

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل 2024، خلال ٥ أيام بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢١ أبريل ويستمر حتي يوم الخميس 25 ابريل 2024(21 و22 و23 و24 و25) علي أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

اعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس ٢٣ مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه ( 23، 26، 27، 28، 29).

كمايتم صرف المتأخرات خلال أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو ١٨٠ مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).