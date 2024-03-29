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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

صرف مرتبات شهر ابريل
صرف مرتبات شهر ابريل 2024

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي محور تساؤل عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة بداية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 واقتراب عيد الفطر المبارك ورعبة الكثيرين في شراء متطلبات العيد المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة المقررة وفقا لبيان وزارة المالية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات المالية لحماية المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم حيث أكدت وزارة المالية في كتابها الدوري أن مرتبات موظفي الدولة عن شهر ابريل سيتم صرفها خلال الفترة من يوم 21 - 29 ابريل أى عقب انتهاء عيد الفطر المبارك.

وأشارت وزارة المالية أنه ولا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تبكير صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة عن شهر ابريل ، وذلك لسد مصروفات عيد الفطر المبارك حيث أن الحكومة قد انتهت منذ أيام فقط في صرف المرتبات عبر الحسابات البنكية للموظفين.

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

معاش تكافل وكرامة| رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

صرف معاشات شهر ابريل 2024

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن الـ 60 عن شهر ابريل سيكون في الأسبوع الأول من الشهر أى قبل عيد الفطر المبارك حيث يتم تحويل معاشاتهم خلال منافذ الصرف بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بـ 15% والتي تم صرفها بالفعل اعتبارا من شهر مارس الجاري.

ويعد صرف المعاشات قبل عيد الفطر المبارك هو فرصة لشراء أصحاب المعاشات أو المستفيدين منها  من جميع محافظات الجمهورية كافة مستلزمات العيد قبل اجازة عيد الفطر المبارك 2024 - 1445.

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اعرف قبضك.. موعد مرتبات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف قبل العيد

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تبدأ الأحد 21.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2024

تنطلق اجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13 ابريل 2024 وذلك لموظفي القطاع العام والخاص حيث أقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هذا الموعد لأول أيام العيد وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها مؤخرا ولا يمكن الاعتماد عليها إلا من خلال استطلاع هلال شهر شوال 1445 رسميا.

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