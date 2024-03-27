الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المسلمين، خاصة مع شهر رمضان المبارك ورغبة الكثيرين في معرفة طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة عن تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة وعودة طقس لطيف عقب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على كافة محافظات الجمهورية.

ويسود طقسا مائل للحرارة خلال الأيام المقبلة على محافظات الجمهورية خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك مع بداية شهور فصل الربيع في شهر مارس الجاري.

txt

الغربية تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

txt

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-3-2024

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 27-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد أجواءً مائلة للحرارة وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع بداية فصل الربيع الذي بدأ يوم 21 مارس الجاري 2024.


حالة الطقس في القاهرة اليوم الأربعاء 27-3-2024

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة في ساعات الصباح ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة منها.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس نشاط في حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

txt

"الأرصاد" تكشف موعد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

txt

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-3-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

الأرصاد: طقس الغد حار ودرجة الحرارة في القاهرة 31

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 27-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

وزير الأوقاف يطلق توجيهًا لجميع العاملين مع قرب العشر الأواخر من رمضان

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا ونقدًا هذا العام؟ وما هى قيمتها؟

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-3-2024 العالمية والمحلية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"