زاد البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المسلمين، خاصة مع شهر رمضان المبارك ورغبة الكثيرين في معرفة طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة عن تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة وعودة طقس لطيف عقب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على كافة محافظات الجمهورية.

ويسود طقسا مائل للحرارة خلال الأيام المقبلة على محافظات الجمهورية خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك مع بداية شهور فصل الربيع في شهر مارس الجاري.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 27-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد أجواءً مائلة للحرارة وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع بداية فصل الربيع الذي بدأ يوم 21 مارس الجاري 2024.



حالة الطقس في القاهرة اليوم الأربعاء 27-3-2024

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة في ساعات الصباح ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة منها.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس نشاط في حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-3-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

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