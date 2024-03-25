حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-3-2024

جاء عنوان "حالة الطقس اليوم الإثنين 25-3-2024 الذي يسجل منتصف شهر رمضان في مصر" في مقدمة العناوين البحثية عبر محرك جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال نهار رمضان، ومعرفة حالة الجو أثناء الصيام.

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-3-2024 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان 1445 هـ؛ حيث أشارت إلى أن الطقس سيكون مائلًا للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 15 رمضان 1445

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024، وأفادت في بيان نُشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن طقس يوم الإثنين سيكون دافئًا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة في جنوب الصعيد، بينما سيكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم مائلًا للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائلًا للبرودة على السواحل الغربية، ودافئًا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة في جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

هل هناك فرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين 25 مارس 2024؟

أوضحت "الأرصاد" أنه من غير المتوقع سقوط أمطار غدًا في أي مناطق مصر، ولكنها حذرت السائقين من وجود شبورة على الطرق الزراعية المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 25-3-2025

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فإنه من المتوقع أن ترتفع في جميع المحافظات يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024، حيث ستسجل الدرجات التالية:

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.

- الوجه البحري: الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والحرارة الصغرى 13 درجة مئوية.

- الإسكندرية والسواحل الشمالية: الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والحرارة الصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والحرارة الصغرى 12 درجة مئوية.

- سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والحرارة الصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.

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