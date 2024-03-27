الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

مرتبات
مرتبات

يكثف آلاف الموظفين البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، لتزامنها مع الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، ومن ثم يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع العام عن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024 الرسمي، حيث ارتفعت معدلات البحث على محرك جوجل حول مدى صحة تقارير تبكير صرف الرواتب قبل عيد الفطر المبارك.

هل تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2024؟ 

لم يتم إصدار أي قرارات رسمية من وزارة المالية بشأن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك.

اعرف قبضك.. موعد مرتبات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف قبل العيد

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

تبدأ الأحد 21.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

موعد صرف مرتبات شهر أبريل ومايو 2024 

ستصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال 5 أيام في كل شهر، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وسبق وأعلنت وزارة المالية هذا الموعد.

متى تصرف مرتبات شهر أبريل 2024؟ 

سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بالدولة بدءًا من 21 أبريل، مع تسديد المتأخرات في الأيام 4، 7، و8 من الشهر نفسه، وفقًا لشريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

يجب الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد حددت في وقت سابق مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

مرتبات أبريل ومايو بالزيادة الجديدة 2024

- للدرجة السادسة، سيتم صرف مرتبات أبريل 2024 بمبلغ 6000 جنيه.

- للدرجة الخامسة، سيتم صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 بمبلغ 6500 جنيه.

- للدرجة الرابعة، سيتم صرف مرتبات أبريل 2024 بمبلغ 7000 جنيه.

- للدرجة الثالثة، سيتم صرف مرتبات مايو 2024 بمبلغ 7500 جنيه.

- للدرجة الثانية، سيتم صرف مرتبات مايو 2024 بمبلغ 8000 جنيه.

- للدرجة الأولى أو ما يعادلها، سيتم صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 بمبلغ 8200 جنيه.

- للدرجة المدير العام أو ما يعادلها، سيتم صرف مرتبات مايو 2024 بمبلغ 9200 جنيه.

- للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، سيصل صرف المرتبات أبريل ومايو 2024 إلى 12 ألفًا و200 جنيه.

- للدرجة العالية أو ما يعادلها، سيكون صرف المرتبات أبريل ومايو 2024 بمبلغ 10 آلاف و200 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 ابتداءً من يوم 23 مايو، وسيتم صرف المتأخرات في الأيام 8، و9، و12 من نفس الشهر. يُرجى من العاملين في الجهات الإدارية تجنب الازدحام عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية. كما سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

إقرأ أيضًا: هل سيتم صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

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