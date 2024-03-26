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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تبدأ الأحد 21 .. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتسال كثير من الناس والموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، وهل سيتم تبكير موعدها قبل عيد الفطر المبارك ام لا ويبحث كثير منهم عن بداية الصرف.

تبدأ الأحد ٢١.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وقالت وزارة المالية ان موعد صرف مرتبات شهر ابريل يبدأ اعتبار من يوم الاحد 21 أبريل ولمدة خمس ايام متتالية ، ولم تقوم الوزارة بتبكير موعد الصرف كما تردد علي مواق السوشيال ميديا مؤخرا حتي الآن.

غدا انتهاء صرف مرتبات مارس 

وجري صرف مرتبات شهر مارس الجاري بداية من الخميس الماضي علي ان ينتهي الصرف غدا الاربعاء 27 مارس لجميع العاملين بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

وقسمت وزارة المالية 33 جهة حكومة علي الخمسة ايام ، واهابت  الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

مواعيد صرف مرتبات أبريل  ٢٠٢٤

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهرى أبريل  ٢٠٢٤، خلال ٥ أيام بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢١ أبريل ويستمر حتي يوم الخميس 25 ابريل 2024(21 و 22 و 23 و 24 و 25) على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.

زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو   ١٨٠ مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لموظفي القطاع الحكومي

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مايو  2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس ٢٣ مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه  ( 23، 26، 27، 28، 29).

موعد صرف المتأخرات شهر ابريل

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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