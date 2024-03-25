جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية جدولًا لموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد إقرار الزيادة الجديدة، ذلك بعد تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة اجتماعية جديدة أقرتها وزارة المالية، حيث بدء الصرف من يوم الخميس 21 مارس ويستمر حتى الأربعاء 27 مارس 2024.

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالحد الأدنى لإجمالي زيادات مقررة ضمن العاملين بالدولة لألف جنيه شهريًا، خاصة شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

- سجل مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون 10 آلاف و200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها يكون الراتب 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى وما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية يكون الراتب 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة ستكون بـ7500 جنيه.

مرتبات العاملين بالدولة

- أما وعن مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- ومرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.

كما أوضحت وزارة المالية بأن قيمة الأجر المكمل أو المتغير الذي يضاف للراتب الأساسي، كالحد الأدنى بزيادة 1000 جنيه للدرجة السادسة، وهي الموزعة على الأجر المتغير والعلاوات، حيث سيكون الأجر المتغير بحسب الدرجات كالتالي:

- 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة.

- 550 جنيهًا لشاغلي الدرجة الخامسة.

- 600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة.

- 650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.

- 750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام.

- 850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.