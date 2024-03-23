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محمد الباز

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث  أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، وذلك كثاني شهر بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي رفعت المعاشات بنسبة 15% كما أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يعرض الدستور للقراء موعد الصرف وأماكنه وقيمة زيادة المعاشات الجديدة، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع خاصة وأننا مقبلين على عيد الفطر المبارك وتزداد فيه احتياجات الأسرة.

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الآن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024| نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، ليكون 1-أبريل 2024، ويستمر عدة أيام حتى 6 إبريل وفقا لقيمة المعاش، ومن ثم فأن معاشات أبريل تصرف قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما يعد فرصة لصاحب المعاش لشراء ما تحتاجه أسرته من مستلزمات العيد أي قبل إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوع. 

معاشات أبريل 2024 بالزيادة 

ويعد شهر أبريل هو ثاني شهر يتم صرفه بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي، واستفاد منها أكثر من حوالي 11 مليون مواطن يمكن الاستعلام عن معاشات أبريل 2024، ومعرفة قيمة المعاش من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:-

  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024   للشريحة الأولى 1495 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  للشريحة الثانية 1725 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  للشريحة الثالثة 1840 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  للشريحة الرابعة 2300 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  للشريحة الخامسة 2645 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  للشريحة السادسة 3680 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  للشريحة السابعة 4025 جنيها.
  • موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024  شللشريحة الثامنة 4370 جنيها.

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