زاد البحث عن حالة الطقس اليوم 29 مارس 2024 عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي ، وذلك منذ تقلب الحالة الجوية في محافظات القاهرة والمحافظات المجاورة خلال الساعات الماضية وحدوث البرق والرعد وأمطار مفاجئة منذ ساعات منتصف ليل 19 رمضان 1445 الموافق 29 مارس 2024.

رعد وبرق ومطر.. حالة الطقس اليوم 29 مارس 2024

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية في بيانها اليومي عن حالة الطقس اليوم 29 مارس 2024 ومعدلات سقوط الأمطار في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للصور التي ألتقطتها الأقمار الصناعية والتي تبين تراكم السحب الممطرة الرعدية على مناطق متفرقة في البلاد وذلك مع استمرار نشاط حركة الرياح على بعض المناطق مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت قد شهدت العديد من المحافظات فجر اليوم الجمعة 29 مارس 2024 - 19 من شهر رمضان المبارك سقوط أمطار رعدية مع نشاط في حركة الرياح يعزز من استمرار الأمطار من خفيفة إلى متوسطة في العديد من المحافظات المختلفة خلال الساعات المقبلة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليوم 29 مارس 2024



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

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