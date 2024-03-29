الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد آذان المغرب يوم 19 رمضان 2024.. وأدعية الصائمين

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

موعد آذان المغرب يوم 19 رمضان 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 وفقا للإمساكية الرمضانية.

موعد آذان المغرب يوم 19 رمضان 2024

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب يوم 19 رمضان 2024 الموافق 29 مارس الجاري لسكان محافظة القاهرة وعدد ساعات الصيام من خلال الإمساكية الرمضانية على المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت وهى كما يلي:-

  • موعد السحور في تمام الساعة 2:00 صباحا.
  • موعد الإمساك في تمام الساعة 4:00 صباحا.
  • موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.
  • موعد الشروق في تمام الساعة 5:47 صباحا.
  • موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:00 ظهرا.
  • موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.
  • موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:12 مساء.
  • موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:30 مساء.
  • عدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و52 دقيقة.
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دعاء الصائم قبل الإفطار فى رمضان 2024

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"فضل العشر الأواخر من رمضان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 29 مارس 2024

دعاء الإفطار للصائمين رمضان 2024

اللهم أني أسألك الجنة وما يقرب منها من قول أو فعل.. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو فعل.. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير.. اللهم أذهب عني الحزن والهم.. وحصن صدري بنورك.. أنك على كل شيء قدير.. اللهم إني اسألك الخير كله عاجله وأجله.. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك.. وبمعافاتك من عقوبتك.. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك.. أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضائك.. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنوله في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أن تجعل القرآت ربيع قلبي ونور صدري.

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دعاء الصائم قبل الإفطار فى رمضان 2024

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