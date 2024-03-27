الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان الفجر اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27 مارس 2024

موعد آذان الفجر
موعد آذان الفجر

موعد أذان الفجر اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27 مارس 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية، لذلك يحصد نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي ومواقع التواصل الاجتماعي لتحديد موعد السحور والإمساك.

موعد أذان الفجر اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27 مارس 2024

نعرض للقراء موعد أذان الفجر اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27 مارس 2024، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والتي جاءت كما يلي:

موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة

يؤذن لصلاة الفجر في محافظة القاهرة يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:24 فجرا، وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.

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موعد آذان المغرب يوم 12 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

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موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثامن من رمضان الإثنين 18 مارس 2024


موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يؤذن لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:28 فجرا وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.

موعد أذان صلاة الفجر في الجيزة

يؤذن لصلاة الفجر في محافظة الحيزة يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:24 فجرا وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.

موعد أذان صلاة الفجر في أسوان

يؤذن لصلاة الفجر في محافظة أسوان يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:24 فجرا وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.

موعد ـذان صلاة الفجر في بورسعيد

يؤذن لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:18 فجرا وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.

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فضل الدعاء في شهر رمضان ودعاء قبل أذان المغرب وأبرز الأدعية

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اتقدم دقيقة| موعد أذان صلاة الفجر اليوم 15 رمضان 1445 فى القاهرة والمحافظات

 

موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة

يؤذن لصلاة الفجر في مدينة الغردقة يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:17 فجرا وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.


موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ

يؤذن لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء الموافق 27 - 3- 2024 والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي في تمام الساعة 4:14 فجرا وبذلك تتجاوز ساعات الصيام الـ 13 ساعة.

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