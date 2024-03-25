الإثنين 25 مارس 2024
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مصر

اتقدم دقيقة| موعد أذان صلاة الفجر اليوم 15 رمضان 1445 فى القاهرة والمحافظات

أذان صلاة الفجر
أذان صلاة الفجر

يكثف قطاع كبير من المسلمين البحث على محرك جوجل عن موعد أذان صلاة الفجر يوم 15 رمضان ومواقيت الصلاة في القاهرة وبعض المحافظات، حيث يمكن للأشخاص البحث عن مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة على مدار الساعة، وذلك من خلال موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ يحرص المسلم في شهر رمضان المبارك على أداء الفروض في موعدها وصلاة الفجر لبدء اليوم الرمضاني بالدعاء والصلاة.

موعد أذان الفجر اليوم 15 رمضان 1445 هجرية 

ومن المقرر أن يتم تقديم أذان الفجر في يوم الإثنين 15 رمضان 1445 الموافق 25 مارس 2024، بتقديمه بمعدل 60 ثانية مبكرًا، بينما سيتم تأخير موعد آذان المغرب بمعدل دقيقة أيضًا وذلك على مختلف محافظات مصر.

موعد صلاة الفجر اليوم 15 رمضان 1445 في بعض المحافظات المصرية

موعد صلاة الفجر  في محافظة القاهرة: 4:28 ص

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:32 ص
موعد صلاة الفجر في الجيزة: 4:28 ص

في محافظة أسوان: 4:27 ص

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مواقيت الصلاة الإثنين 25 -3-2024 في القاهرة والمحافظات 

تهتم الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية بتوفير مواقيت وأوقات الصلاة في محافظات البلاد للمواطنين، بهدف مساعدتهم على معرفة أوقات أداء الصلوات الخمس طوال اليوم، وترصدها الدستور في السطور التالية:

مواعيد الصلاة في القاهرة يوم 15 رمضان 1445 

الفجر 4:26 ص

الصبح 5:54 ص

الظهر 12:1 م

العصر 3:30 م

المغرب 6:9 م

العشاء 7:27 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية  يوم 15 رمضان 1445 

الفجر 4:30 ص

الصبح 5:59 ص

الظهر 12:6 م

العصر 3:36 م

المغرب 6:14 م

العشاء 7:33 م

مواعيد الصلاة في طنطا 15 رمضان 1445 

4:27 ص

5:55 ص

12:2 م

3:31 م

6:10 م

7:29 م

مواعيد الصلاة في مطروح 15 رمضان 1445 

4:25 ص

5:53 ص

12:1 م

3:30 م

6:9 م

7:27 م

مواعيد الصلاة في الزقازيق 15 رمضان 1445 

4:25 ص

5:53 ص

12:0 م

3:29 م

6:8 م

7:26 م

مواعيد الصلاة في أسيوط 15 رمضان 1445 

4:30 ص

5:54 ص

12:1 م

3:30 م

6:9 م

7:24 م

مواعيد الصلاة في سوهاج 15 رمضان 1445 

4:28 ص

5:52 ص

11:59 ص

3:27 م

6:7 م

7:22 م

مواعيد الصلاة في بني سويف 15 رمضان 1445 

4:28 ص

5:54 ص

12:2 م

3:31 م

6:10 م

7:27 م

مواعيد الصلاة في المنيا 15 رمضان 1445 

4:31 ص 

5:56 ص 

12:3 م 

3:32 م 

6:11 م 

7:27 م

مواعيد الصلاة في قنا 15 رمضان 1445 

4:25 ص 

5:48 ص 

11:55 ص 

3:23 م 

6:3 م 

7:17 م

مواعيد الصلاة في أسوان 15 رمضان 1445 

4:26 ص 

5:48 ص 

11:54 ص 

3:21 م 

6:1 م 

7:15 م
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