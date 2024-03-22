زاد البحث عن موعد آذان المغرب يوم 12 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات الموافق 22 مارس 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب الملايين من المسلمين في تحديد وقت الإفطار في محافظة إقامته للعودة إلى منزله في هذا التوقيت في ظل الشلل المروري في كل الشوارع قبل الإفطار.

موعد آذان المغرب يوم 12 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

يعرض الدستور للقراء موعد آذان المغرب يوم 12 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، حيث جاءت توقات رفع الأذان في القاهرة كما يلي:-

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:29 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:08 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:26 مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:24 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:22 مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:33 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:07 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:35 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:13 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:32 مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة قنا

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:16 مساءا.

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