ننشر موعد آذان الفجر اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة والذي يحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية لرغبة الملايين من المسلمين في تناول وجبة الإفطار في منازلهم.

موعد آذان الفجر اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024

يمكن معرفة موعد آذان الفجر اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:-

موعد آذان صلاة الفجر في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:25 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.



موعد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:29 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.

موعد آذان صلاة الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:25 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.



موعد آذان صلاة الفجر في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:25 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.



موعد آذان صلاة الفجر في بورسعيد

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:19 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.

موعد آذان صلاة الفجر في الغردقة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:18 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.

موعد آذان صلاة الفجر في شرم الشيخ

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26 مارس 2024 في تمام الساعة 4:15 فجرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في المحافظات.

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