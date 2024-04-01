الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2024

موعد صرف مرتبات ابريل
موعد صرف مرتبات ابريل 2024

يتسال كثير من الناس والموظفين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل، وموعد صرف مرتبات شهر أبريل، وهل سيتم تبكير موعدها قبل عيد الفطر المبارك ام لا ويبحث كثير منهم عن بداية الصرف.
 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 


قالت وزارة المالية ان موعد صرف مرتبات شهر ابريل يبدأ اعتبار من يوم الاحد 21 أبريل ولمدة خمس ايام متتالية، ولم تقوم الوزارة بتبكير موعد الصرف كما تردد علي مواق السوشيال ميديا مؤخرا حتي الآن.
 

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024


وقسمت وزارة المالية 33 جهة حكومة علي الخمسة ايام، واهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

محمد صلاح فى المقاولون.. ماذا لو تحققت كذبة أبريل؟

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأثنين 1 أبريل 2024

 

مواعيد صرف مرتبات أبريل ٢٠٢٤
 

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهرى أبريل ٢٠٢٤، خلال ٥ أيام بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢١ أبريل ويستمر حتي يوم الخميس 25 ابريل 2024(21 و22 و23 و24 و25) على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.



زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري


وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو ١٨٠ مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

اعرف قبضك.. موعد مرتبات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف قبل العيد


موعد صرف المتأخرات شهر أبريل



كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024


حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس ٢٣ مايو وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه (23، 26، 27، 28، 29).

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مواعيد صرف مرتبات أبريل ٢٠٢٤ زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 موعد صرف المتأخرات شهر ابريل

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة