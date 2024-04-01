محمد صلاح فى المقاولون.. ماذا لو تحققت كذبة أبريل؟

"كذبة أبريل".. هكذا يحتفل الناس مع حلول شهر أبريل في كل عام، بتداول أخبار كاذبة كـ"تقليد" معروف في العديد من البلدان حول العالم على سبيل الدعابة.

وبالتأكيد عالم كرة القدم ليس بمعزل من هذه الظاهرة الأكثر انتشارًا خلال شهر أبريل، حيث شهدت السنوات الأخيرة الماضية تناول بعض وسائل الإعلام لبعض الأخبار الكاذبة، ثم توضيح فيما بعد أن هذه الأخبار كانت مجرد "مزحة" وليس لها أساس من الصحة، لتندرج تحت مُسمى "كذبة أبريل".

ولكن في عالم كرة القدم، قد تصبح هذه الأخبار الكاذبة سببًا في خلق العديد من الأزمات في بعض الأحيان.

"كذبة أبريل".. 4 أخبار افتراضية كاذبة في عالم كرة القدم

وبهذا الصدد، يستعرض لكم "الدستور" 4 أخبار افتراضية تندرج تحت "كذبة أبريل"، وذلك على النحو التالي:

1- ستيفن جيرارد مديرًا فنيًا لفريق مانشستر يونايتد

بالطبع هذه "كذبة أبريل"؛ نظرًا لأن ستيفن جيرارد، أحد أساطير وقادة نادي ليفربول الإنجليزي.

وبالنظر إلى العداوة التاريخية بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي تُعد أحد أقوى وأشهر عداوة إنجليزية، فـ"الجميع خصوم الجميع" في ملاعب كرة القدم.

وبالتالي من الصعب بل يكاد من المستحيل أن يتولى ستيفن جيرارد مسئولية تدريب مانشستر يونايتد، والتي قد تصل أيضًا إلى "القتل" في حال فكر جيرارد في هذا الأمر.

2- كريستيانو رونالدو يختار تمثيل منتخب إسبانيا بدلًا من البرتغال

هذا الخبر أيضًا مجرد "كذبة أبريل"؛ نظرًا لأن النجم كريستيانو رونالدو يرى أن اللعب بقميص منتخب بلاده البرتغال بمثابة "واجب وطني لا غنى عنه".

وسبق وأن انتشرت هذه الكذبة في عام 2011، أن رونالدو يعتزم تمثيل منتخب إسبانيا مقابل 160 مليون يورو، ونال هذا الخبر استحسان الكثيرين آنذاك.

ولكن الجميع يعلم جيدًا أن كريستيانو رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، لن يتخلّى عن قميص البرتغال في المحافل الدولية حتى يحين وقت اعتزاله.

كريستيانو رونالدو

3- انضمام ليونيل ميسي إلى ريال مدريد

نعم، هذه مجرد "كذبة أبريل" ليس أكثر، رغم الشائعات التي ربطت اسم ليونيل ميسي باحتمالية ارتداء قميص ريال مدريد.

ليونيل ميسي المعروف عنه بأنه أحد أساطير نادي برشلونة والهدّاف التاريخي للفريق، ارتبط اسمه بالانضمام إلى الغريم الأزلي ريال مدريد، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني في عام 2021.

ولكن ميسي أنهى هذا الجدل سريعًا، بانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليظل محتفظًا بولائه لنادي برشلونة الذي تدرج بين فئاته طوال مسيرته الكروية.

4- محمد صلاح يقرر العودة إلى المقاولون العرب نهاية الموسم

دعونا نتوقف قليلًا عند هذا الخبر، ونتساءل "ماذا لو قرر محمد صلاح العودة إلى فريقه المقاولون العرب بالفعل بعد نهاية الموسم؟".. بالتأكيد سيكون خبرًا مفاجئًا، ولكن حتى الآن إنها مجرد "مزحة" تندرج تحت "كذبة أبريل".

ويواصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول، رغم الشائعات التي تحوم حول مستقبله، في ظل اقتراب انتهاء عقده في يونيو 2025.

وأبدى العديد من الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي اتحاد جدة، رغبتها في الحصول على خدمات محمد صلاح منذ صيف 2023 الماضي.