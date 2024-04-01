الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

جارى نيفيل يُشيد بأداء أرسنال أمام مانشستر سيتى في قمة البريميرليج

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

علّق المحلل الرياضي الإنجليزي جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد وقع في فخ التعادل السلبي مع أرسنال، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتُعد هذه المباراة الأولى التي يفشل فيها مانشستر سيتي في التسجيل على أرضهم، خلال 57 مباراة متتالية أقيمت على ملعب "الاتحاد".

جاري نيفيل يُعلّق على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات جاري نيفيل، قائلًا: "أرسنال جعل الأمر صعبًا للغاية على مانشستر سيتي بعد تعادلهما سلبيًا".

وأضاف: "أرسنال نجح في القيام بما لم يفعله أي فريق آخر غيره، لقد أغلقوا المساحات أمام مانشستر سيتي".

وأوضح: "لم يسبق لي أن رأيت فريقًا يجعل الأمر صعبًا للغاية على مانشستر سيتي في الثلث الأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي".

وأكد جاري نيفيل: "الطريقة التي دافع بها فريق أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا كانت فريدة من نوعها، لقد ظهرت تكتيكات كلاسيكية قديمة الطراز، ولكنها فعالة".

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وأفاد: "في العام الماضي، قالوا إنهم خسروا بسبب عدم وجود ويليام ساليبا، وهو ما أثبته أرسنال بالفعل".

وتابع: "ساليبا تألق بشكل كبير في المباراة، وتصدى لكل الكرات الخطيرة من الخِصم، وكذلك جابرييل ودفاع الفريق الذي نجح في إيقاف خطورة إيرلينج هالاند بشكل جيد".

وأكمل: "جميع الفرق تعلم جيدًا أنها يجب أن تدافع بقوة على ملعب "الاتحاد"، وهذا ما فعله أرسنال بشكل ممتاز حقًا".

واختتم جاري نيفيل تصريحاته، قائلًا: "بالتأكيد أرسنال سعيد بهذه النتيجة؛ لأنها مُخيّبة للآمال لمانشستر سيتي".

وبعد التعادل السلبي، تصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 65 و64 نقطة على الترتيب.

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