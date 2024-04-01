الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رودريجو: انتقال مبابى إلى ريال مدريد قريب.. وجلوسي بديلا مشكلة المدرب

رودريجو جويس
رودريجو جويس

كشف البرازيلي رودريجو جويس، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، موقفه من انضمام الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتزايد احتمالات انتقال مبابي لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أبلغ إدارة النادي الباريسي برحيله بنهاية الموسم الجاري وعدم تفعيل شرط تمديد عقده لموسم إضافي.

وقال رودريجو في تصريحات صحفية عقب مباراة أتلتيك بلباو بالأمس: "أعتقد أن مبابي قريب من ريال مدريد، هذا ما يقوله الصحفيون وأنا أثق بهم، ولكنني لا أعرف ما يحدث".

وقاد رودريجو ريال مدريد للفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشارك رودريجو في 41 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 13 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وبسؤاله عما إذا كان وجود مبابي في الفريق سيجلسه بديلًا، أجاب: "ستكون مشكلة سعيدة بالنسبة للمدرب، أنا فقط أركز على ريال مدريد".

رودريجو جويس بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق سانتوس، وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2017 وقضى موسمين ضمن صفوفه قبل الرحيل لريال مدريد.

ولعب رودريجو 206 مباريات بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 50 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق، بينما شارك في 54 مباراة بقميص فريق سانتوس وسجل 13 هدفًا وصنع 6، من أصل 236 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 54 هدفًا وصنع 39.

وبدأ رودريجو مشاركاته بقميص المنتخب البرازيلي الأول في 15 نوفمبر 2019 في مواجهة ودية ضد الأرجنتين ومنذ ذلك الحين، شارك في 22 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا لزملائه في الفريق.

رودريجو ريال مدريد كيليان مبابي باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية

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