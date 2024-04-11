يشغل بال المستفيدين من المعاش معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وكيفية الاستعلام عبر جوجل، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مايو لعام 2024، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوعين، وتخون بالزيادة الثالثة التي قد أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستكون كحد أقصى 15%.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وكيفية الاستعلام

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير معرفة كل ما سوف يخص معاشات شهر مايو 2024، وأماكن صرفها.

موعد صرف معاشات مايو 2024

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل، حيث سوف يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، وسيستمر الصرف وتكون لمدة 6 أيام، لكي ينتهي يوم الإثنين الموافق 6 من مايو المقبل.

كيفية الاستعلام عن معاشات مايو 2024

1- أولًا قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

2- ثم قم بالنقر على قائمة صاحب معاش، ثم القيام بالضغط على قائمة الخدمات التأمينية.

3- ثم قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4- ثم القيام بكتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم قم بالضغط على «استعلام».

5- وأخيرًا ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

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أماكن صرف المعاشات

ويبلغ عدد المستحقين لصرف المعاشات عدد 11 مليون مواطن، ويتاح صرف الزيادة من خلال منافذ الصرف التي أتاحتها الهيئة وهي تكون من خلال «ماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» وذلك بموجب فيزا كارت المعاش، ومن خلال منافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي، وكافة مكاتب البريد المصري بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وأيضًا المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول».