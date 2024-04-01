موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 من الأمور التي ينتظرها الكثير من المواطنين المستحقين للمعاشات مايعكس ارتفاع نتائج البحث حول موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 فمن المفترض أن يحصل نحو 11.5 مليون شخص على معاشاتهم قبل حلول عيد الفطر، وذلك وفقًا للتقويم المعلن لصرف المعاشات عن شهر إبريل 2024.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عملية صرف معاشات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم الاثنين، الذي يوافق الأول من أبريل، مع تطبيق الزيادة الجديدة بزيادة ونسبتها 15% للشهر الثاني على التوالي، ويتم الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري المتواجدة في جميع أنحاء البلاد، أو عبر المحافظ الإلكترونية.

معاشات إبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، تتغير قيم المعاشات على النحو التالي:

شريحة الـ 1300 جنيه ترتفع إلى 1490 جنيه.

شريحة الـ 1500 جنيه ترتفع إلى 1725 جنيه.

شريحة الـ 1600 جنيه ترتفع إلى 1840 جنيه.

شريحة الـ2000 جنيه ترتفع إلى 2300 جنيه.

شريحة الـ 2300 جنيه ترتفع إلى 2645 جنيه.

شريحة الـ 2600 جنيه ترتفع إلى 2990 جنيه.

شريحة الـ 2900 جنيه ترتفع إلى 3335 جنيه.

شريحة الـ 3200 جنيه ترتفع إلى 3680 جنيه.

شريحة الـ 3500 جنيه ترتفع إلى 4025 جنيه.

شريحة الـ 3800 جنيه ترتفع إلى 4370 جنيه.

شريحة الـ 4100 جنيه ترتفع إلى 4715 جنيه.

شريحة الـ4400 جنيه ترتفع إلى 5060 جنيه.

شريحة الـ 4700 جنيه ترتفع إلى 5405 جنيه.

شريحة الـ10080 جنيه ترتفع إلى 11592 جنيه.



الاستعلام عن صرف المعاش لشهر إبريل 2024

يمكنك القيام بالاستعلام عن صرف المعاش لشهر أبريل 2024 عبر الخطوات التالية: