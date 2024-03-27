بشرى سارة| هل تصرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

يبحث مستلمو المعاشات عن تاريخ صرف معاشات شهر أبريل 2024، وهو الشهر الثاني بعد الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي رفعت المعاشات بنسبة 15%، يُعتبر شهر أبريل هو الثاني الذي يتم فيه صرف المعاشات بناءً على الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستفاد منها أكثر من 11 مليون مواطن.

هل تصرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر ؟

ويتساءل آلاف من مستحقي المعاشات عن إحتمالية صرف المعاش قبل عيد الفطر، وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاشات شهر أبريل 2024 سوف تصرف ابتداءً من 1 أبريل وحتى 6 إبريل. وبالتالي، يمكن لمستلمي المعاشات الاستفادة من هذا الموعد لشراء مستلزمات عيد الفطر قبل بدء إجازة العيد بأسبوع.

خطوات الاستعلام عن المعاشات 2024

للحصول على معلومات حول صرف المعاشات في عام 2024 وقيمته بعد الزيادة يمكن اتباع الخطوات التالية:

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والتسجيل للاستعلام عن مواعيد الصرف وزيادة المعاشات من هنـــــــــــــــا .

يجب إدخال اسم صاحب المعاش للاستعلام عن قيمة المعاش والتحقق من أي زيادات محتملة.

ستظهر لك قيمة المعاش وأي زيادات محتملة بعد انتظار بضع ثوانٍ.

معاشات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

بعد قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% في عام 2024، يرصد التقرير التالي قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات. تم تطبيق الزيادة فعليًا منذ شهر مارس الماضي، حيث جاءت القيم كالتالي:

- الشريحة الأولى: زيادة 195 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 1495 جنيها.

- الشريحة الثانية: زيادة 225 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 1725 جنيها.

- الشريحة الثالثة: زيادة 240 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 1840 جنيها.

- الشريحة الرابعة: زيادة 300 جنيه لتصبح المعاشات المستحقة 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: زيادة 345 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 2645 جنيها.

- الشريحة السادسة: زيادة 390 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 2990 جنيها.

- الشريحة السابعة: زيادة 435 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 3335 جنيها.

- الشريحة الثامنة: زيادة 480 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 3680 جنيها.

- الشريحة التاسعة: زيادة 525 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 4025 جنيها.

- الشريحة العاشرة: زيادة 570 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 4370 جنيها.

- الشريحة الحادية عشرة: زيادة 615 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 4715 جنيها.

- الشريحة الثانية عشرة: زيادة 660 جنيها لتصبح المعاشات المستحقة 5060 جنيها.

- الشريحة الثالثة عشرة: زيادة 705 جنيهات لتصبح المعاشات المستحقة 5405 جنيهات.

أماكن استلام معاشات شهر أبريل 2024

1- نقاط خدمة شركات فوري.

2- فروع البريد وأجهزة الصرف الآلي.

3- تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

4- فروع البنوك ومنافذ الصرف في جميع البنوك العاملة في مصر.



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