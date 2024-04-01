الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. التأمينات تبدأ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر أبريل من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالزيادة الجديدة، والتي تصل لـ15%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الوزارة أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وتصل تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت من مارس الماضي بدلًا من يوليو، لما يُقارب من 22 مليار جنيه.

وتعمل الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، ووفقًا لخطة 2024/2023، حيث تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

وزادت نسبة قيم المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

أما فيما يخص مزايا أصحاب المعاشات، أكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه وفقًا للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019  يشمل نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات لأصحاب المعاشات، وفقًا للضوابط والشروط المقررة للانتفاع بها وهى:-

الضوابط والشروط المقررة للانتفاع بالمعاشات 

-المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

-أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

أما عن الاستعلام عن الرقم التأميني، أكدت الهيئة أنه يمكن من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/GetInsuredDetails.aspx

ووضع الرقم القومي والضغط على عملية البحث ليظهر الرقم. 

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