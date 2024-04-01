بدأت اليوم.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بمكاتب البريد

بدات هيئة البريد المصري صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة بداية من اليوم 1 أبريل من خلال مكاتب البريد ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يتسائل كثير من الناس عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 لمعرفة موعد قبض المعاش والزيادة.

موعد قبض معاشات شهر أبريل 2024



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة خلال مارس الماضي بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بمكاتب البريد



وحددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

وتصرف الفئة الأولي لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 ابريل تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ابريل.

في حين تصرف الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والأحد 6 و 7 ابريل.

كما يتم صرف المعاشات الفئة الأخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 ابريل، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أبريل.

موع عمل مكاتب البريد خلال شهر مارس 2024

وتقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.