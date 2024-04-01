الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بدأت اليوم.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بمكاتب البريد

صرف معاشات
صرف معاشات

بدات هيئة البريد المصري صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة بداية من اليوم 1 أبريل من خلال مكاتب البريد ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

 

يتسائل كثير من الناس عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 لمعرفة موعد قبض المعاش والزيادة.

 

موعد قبض معاشات شهر أبريل 2024


كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة خلال مارس الماضي بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

اليوم.. بدء صرف معاشات أبريل من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

اليوم.. التأمينات تبدأ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة

مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بمكاتب البريد 


وحددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

وتصرف الفئة الأولي لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2  ابريل تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس  3 و4 ابريل.

في حين تصرف الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والأحد  6 و 7 ابريل.

كما يتم صرف المعاشات الفئة الأخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء  8 و9 ابريل، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الأربعاء والخميس  10 و11 أبريل.

موع عمل مكاتب البريد خلال شهر مارس 2024

وتقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

هيئة البريد المصري صرف معاشات شهر ابريل 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد قبض معاشات شهر ابريل 2024 مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بمكاتب البريد موع عمل مكاتب البريد خلال شهر مارس 2024

مواد متعلقة

اليوم.. التأمينات تبدأ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"