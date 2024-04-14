وزير الأوقاف: مرتبات الأئمة من أعلى المؤهلات وتزيد عن 9000 جنيه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بداية تعيين الإمام أعلى من أي مؤهل سواء كان علميًا أو أدبيًا، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلة والمهندسين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن بداية تعيين الإمام يتقاضى راتبًا قدره ٨ آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة والتي تزيد عن ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم من ١٣ إلى ١٦ ألف جنيه.

ولفت إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحسين أوضاع الأئمة.

انفراجة في المجال الدعوى

وأضاف في كلمته خلال تكريم وزارة الأوقاف المجموعة الأولى من شركاء النجاح في شهر رمضان، إن الدولة سعت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحدوث انفراجة في كل المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي.

وأكد أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجهًا الشكر لكل من ساهم بالعمل الدعوي داخل مصر وخارجها في شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن قراءة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، موضحًا أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضًا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نُذكِّر أنفسنا بقوله تعالى "من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مذمومًا مدحورًا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا"، مؤكدًا أهمية السعي والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.

وأشار الوزير إلى أن كلًا من ألمانيا وفنزويلا والبرازيل وجهت الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين بهذه الدول خلال شهر رمضان، مضيفًا أنهم أدَّوا أداءً عظيمًا ومتميزًا ومثَّلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عددٍ من المساجد، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.