الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: مرتبات الأئمة من أعلى المؤهلات وتزيد عن 9000 جنيه

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بداية تعيين الإمام أعلى من أي مؤهل سواء كان علميًا أو أدبيًا، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلة والمهندسين.

txt

وزير الأوقاف: الدولة سعت لحدوث انفراجة في المجال الدعوي

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن بداية تعيين الإمام يتقاضى راتبًا قدره ٨ آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة والتي تزيد عن ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم من ١٣ إلى ١٦ ألف جنيه.

ولفت إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحسين أوضاع الأئمة.

انفراجة في المجال الدعوى

وأضاف في كلمته خلال تكريم وزارة الأوقاف المجموعة الأولى من شركاء النجاح في شهر رمضان، إن الدولة سعت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحدوث انفراجة في كل المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي.

وأكد أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجهًا الشكر لكل من ساهم بالعمل الدعوي داخل مصر وخارجها في شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن قراءة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، موضحًا أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضًا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نُذكِّر أنفسنا بقوله تعالى "من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مذمومًا مدحورًا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا"، مؤكدًا أهمية السعي والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.

وأشار الوزير إلى أن كلًا من ألمانيا وفنزويلا والبرازيل وجهت الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين بهذه الدول خلال شهر رمضان، مضيفًا أنهم أدَّوا أداءً عظيمًا ومتميزًا ومثَّلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عددٍ من المساجد، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.

الدكتور محمد مختار جمعة تعيين الإمام وزير الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

أحمد عمر هاشم يطالب بحصانة للأئمة.. ووزير الأوقاف يرد: "بياخدوا رواتب كبيرة وأهم حاجة حب الناس"

وزير الأوقاف: الدولة سعت لحدوث انفراجة فى المجال الدعوى

اليوم.. وزير الأوقاف يكرم "شركاء النجاح" فى شهر رمضان

الأوقاف تطلق مسابقة الإيفاد للخارج فى رمضان 2025

سليل العارفين.. محمد أبوهاشم.. الولى الذى يتبعه مليونا مريد

غدًا.. بدء امتحانات الدراسات العليا بكليات طب الأزهر

الرئيس الفنزويلى يستقبل موفدى وزارة الأوقاف بالقصر الجمهورى ويشيد بسفراء دولة التلاوة

فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة؟

الأكثر قراءة

حُسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء الصلاة فى الحرم المكى

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك يتحدى الأهلى ولعنة الـ"20 عامًا بلا فوز واحد"

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

أحمد عمر هاشم يطالب بحصانة للأئمة.. ووزير الأوقاف يرد: "بياخدوا رواتب كبيرة وأهم حاجة حب الناس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية