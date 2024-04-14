الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أحمد عمر هاشم يطالب بحصانة للأئمة.. ووزير الأوقاف يرد: "بياخدوا رواتب كبيرة وأهم حاجة حب الناس"

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

طالب الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنح حصانة لأئمة الوزارة مثل أعضاء البرلمان.

txt

اليوم.. وزير الأوقاف يكرم "شركاء النجاح" فى شهر رمضان

وقال عمر هاشم خلال تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب تعويض الأئمة ماديًا، مشيرًا إلى أن دورهم كبير في الدفاع عن الدين.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، ردًا على الدكتور أحمد عمر هاشم، إن حصانة الأئمة هي حب الناس.

وقال وزير الأوقاف: "بداية تعيين الإمام أعلى من أي مؤهل سواء كان علميًّ أو أدبي، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلة والمهندسين".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن بداية تعيين الإمام يتقاضى راتبا قدره ٨ آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة التي بلغت ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم بين ١٣ ألفًا و١٦ ألف جنيه.

مواد متعلقة

اليوم.. وزير الأوقاف يكرم "شركاء النجاح" فى شهر رمضان

الأوقاف تطلق مسابقة الإيفاد للخارج فى رمضان 2025

سليل العارفين.. محمد أبوهاشم.. الولى الذى يتبعه مليونا مريد

غدًا.. بدء امتحانات الدراسات العليا بكليات طب الأزهر

الرئيس الفنزويلى يستقبل موفدى وزارة الأوقاف بالقصر الجمهورى ويشيد بسفراء دولة التلاوة

فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة؟

مستشار مفتي الجمهورية يَعرض تجربة "الإفتاء" في مكافحة التطرف في سنغافورة

وزير الأوقاف يكلف بوضع خطة عملية للجان "الشئون الإسلامية"

الأكثر قراءة

حُسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء الصلاة فى الحرم المكى

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك يتحدى الأهلى ولعنة الـ"20 عامًا بلا فوز واحد"

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

أحمد عمر هاشم يطالب بحصانة للأئمة.. ووزير الأوقاف يرد: "بياخدوا رواتب كبيرة وأهم حاجة حب الناس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية