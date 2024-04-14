أحمد عمر هاشم يطالب بحصانة للأئمة.. ووزير الأوقاف يرد: "بياخدوا رواتب كبيرة وأهم حاجة حب الناس"

طالب الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنح حصانة لأئمة الوزارة مثل أعضاء البرلمان.

وقال عمر هاشم خلال تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب تعويض الأئمة ماديًا، مشيرًا إلى أن دورهم كبير في الدفاع عن الدين.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، ردًا على الدكتور أحمد عمر هاشم، إن حصانة الأئمة هي حب الناس.

وقال وزير الأوقاف: "بداية تعيين الإمام أعلى من أي مؤهل سواء كان علميًّ أو أدبي، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلة والمهندسين".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن بداية تعيين الإمام يتقاضى راتبا قدره ٨ آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة التي بلغت ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم بين ١٣ ألفًا و١٦ ألف جنيه.