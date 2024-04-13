السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

الرئيس الفنزويلي يستقبل موفدو وزارة الأوقاف بالقصر الجمهوري ويشيد بسفراء دولة التلاوة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

استقبل نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، موفدي وزارة الأوقاف المصرية على رأس وفد من سفراء الدول العربية والإسلامية وممثلي المراكز الإسلامية بالقصر الجمهوري بجمهورية فنزويلا، بحضور رئيس المجلس الوطني "البرلمان"، ونائبة رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية ومحافظ ولاية ميرندا.

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وشمل اللقاء بالإضافة لكلمة الرئيس الفنزويلي، تلاوة آيات من الذكر الحكيم لمبعوث وزارة الأوقاف المصرية للمسجد خلال شهر رمضان الشيخ عمرو سالم، وكلمة عن المراكز الإسلامية بجمهورية فنزويلا.

وزير الأوقاف يتلقى خطابات شكر عن أداء موفدي الوزارة بالخارج خلال رمضان

من جانب آخر تلقى وزير الأوقاف العديد من خطابات الشكر منها خطاب الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا الدكتور عبد الصمد اليزيدي، والذي أكد فيه أن موفدي وزارة الأوقاف المصرية قد أدوا أداءً عظيمًا ومتميزًا ومثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء الجمهورية الألمانية، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.
كما تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية الدكتور عبد الحميد متولي، والذي أكد فيه أن موفدي وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل كانوا نماذج مشرفة في حسن الأداء والسلوك والتمكن في الحفظ والفهم العميق والتميز الذي يليق بمكانة مصر وريادتها في جميع المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مستهلًا خطابة بالشكر والدعاء لسيادته على ما أولاه من دعم كبير للخطاب الديني المستنير.
و قامت الجهات المضيفة في كل من ألمانيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من الدول بتكريم موفدي الأوقاف في نهاية الشهر الكريم.

الأوقاف المصرية سفراء الدول العربية جمهورية فنزويلا الدكتور محمد مختار جمعة

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