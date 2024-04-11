الخميس 11 أبريل 2024
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الدين لله

عاجل| أول قرار من الإذاعة ضد محمد حامد السلكاوى.. ونظر صلاحيته بعد إجازة العيد

الشيخ محمد حامد السلكاوي
الشيخ محمد حامد السلكاوي

أعلن محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن وقف الشيخ محمد حامد السلكاوي، لمدة عام، على أن يعرض أمره على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإقرار صلاحيته من عدمها. 

يأتي قرار الإذاعة ضد القارئ محمد حامد السلكاوي، بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال تلاوته قرآن الفجر، اليوم الخميس، والتي تسبب في حالة من الغضب الكبير، ومطالبة الكثير من الغيورين على كتاب الله والمواطنين العاديين بضرورة محاسبته.

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كان الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، علق على الأخطاء التي وقع فيها القارئ محمد حامد السلكاوي، أثناء تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال "حشاد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "السلكاوي تعددت أخطاؤه خلال الفترة الماضية في أكثر من تلاوة، وتم إبلاغه بقراءة هذا الربع من القرآن الكريم في صلاة الفجر منذ 20 يومًا، وكان عليه مراجعة الآيات بشكل جيد قبل التلاوة خلال هذه الفترة".

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