الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أسامة الأزهري: السوشيال فيه كثير من الضرر لكن به كنوز من القيم (فيديو)

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

 

قال الدكتور أسامة الأزهري،  مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن فكرة برنامجه "ومن الحب حياة" رصد  أفكارًا إيجابية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال حلقة برنامج "البيت"،  المذاع على  فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، إنه على مدى سنتين كان يحرص على إلقاء نظرة على عالم الـ"سوشيال ميديا"، الذي يصنع عقول العالم، وكان يلفت نظره عدد من المقاطع المدهشة التي فيها مشاهد إنسانية ونبل وخلق، وصدق، ومشهد من معاني الأمومة أو إغاثة الملهوف.  

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وأضاف: "كنت انسخ الروابط، وأقول إن السوشيال فيه كثير من الضرر لكنه حافل أيضًا بكنوز تبرز معاني وقيم إنسانية في منتتهى العجب، وعندما اقترب رمضان، بدأت أخذ مل مجموعة مقاطع متشابهة وأقدمها للمشاهدين، كنوع من الاشتباك مع وسائل العصر،  وتفتيش عن كل نافع وجميل وسط عالم من الضباب، ودق ناقوس ولفت نظر المشاهدين لعدد من القيم الجميلة التي أصبحت باهتة وغائبة في عالم اليوم".

وتابع: "كان يستوقفني اهتمام القرآن الكريم أنه يقدس الحياة، وأن الإنسان لم يخلق ليموت، خلق الله الإنسان في عالم الذر، وأراد لنا أن نعبر الحياة الدنيا، يموت الجسد وتظل الروح في عالم البرزخ  ثم عالم الحساب ثم جنات النعيم، والقرآن قفز من تعظيم الحياة إلى الإحياء، وإمداد كل شئ بالحياة، ويحثني ألا أترك شئ من الأكوان حولي، وحديث امرأة دخلت النار في هرة، يوجهني أن أحيي هذا الكائن، وأرجو أن يكون البرنامج وصل الطاقة والمعنى".


تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

https://youtu.be/sfEFe6JJ9vg?si=jcBjB_M33K6RPrvK

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ومن الحب حياة فضائية الناس السوشيال ميديا

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