الأربعاء 10 أبريل 2024
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الدين لله

أسامة الأزهري يروى تفاصيل علاقته بالشيخ المنصراوي ويحبس دموع عينه (فيديو)

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

روى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تفاصيل علاقته بالشيخ علي محمود المنصوراوي صاحب فيديو "خليك ذوق.. خليك محمدي"، وهو يحبس دموع عينه.

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وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على  فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "تشرفت بلقائه مرة فى ساحته بأسوان، وملأ قلبي حبا وأنا بعيد عنه، ولما روحت وسلم على احتضنى فترة طويلة وشعرت أن طاقة منه تجاهي ".  

وأضاف: "وبعد وفاته زرت الساحة، فجاءت ابنته ترحب بي، وقالت إنى كنت أقول لوالدى اننا نحب نستضيفك، فقال لنا هو مشغول لكنه سيأتى قريبا، وفعلا حضرت فى ذكرى الأربعين الخاصة به".

وتابع: "الشيخ المنصوراوى، إنسان محمدي صاحب طاقة إيجابية كبيرة، مفيش ناس بينهم مشاكل إلا لما ينفض هذا مجرد وصولهم عنده، وكلمة (خليك ذوق خليك محمدى)، فهى رسالة مؤثرة حبيت أشارك بيها الناس فى برنامجي الرمضاني".

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

https://youtu.be/1l_sMluj-Kg?si=IMpwYIFCIL0Utord

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية خليك محمدى لشيخ المنصوراوى

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